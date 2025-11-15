Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 350 bininci afet konutunun teslim töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefet ile aramızdaki zihniyet farkını görmek için şu rakamlar bile yeterlidir; bugün deprem bölgesindeki 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"Ana muhalefet ile aramızdaki zihniyet farkını görmek için şu rakamlar bile yeterlidir; bugün deprem bölgesindeki 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor." diyen Erdoğan, "Dikkatinizi çekiyorum; dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz. İnsanımızın hayatına dokunan, şehirlerimizin çehresini değiştiren projelerle yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde 500 bin sosyal konut projesini ilan ettiklerini ve 10 Kasım'da da başvuruların başladığını hatırlatan Erdoğan, milletin projeye çok yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kampanya kapsamında Adıyaman'a 5 bin sosyal konut yapacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezde, Besni'de, Çelikhan'da, Gerger'de, Gölbaşı'nda, Kahta'da, Samsat'ta, Tut'ta yerlerimizi belirledik." diye konuştu.

Törendeki kalabalığın "Deliler gibi aşığım sana, ille de sen, ille de sen" şeklindeki tezahüratları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler ben de size aşığım" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başvurular bittikten sonra temelleri atacak, evlerimizi hızla teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle Adıyaman'ımızı da tüm deprem bölgemizi de aziz ülkemizi de çok daha güçlü yarınlara taşımakta kararlıyız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kura çekiminde evlerinin anahtarlarını almaya hak kazanan vatandaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede diğer vatandaşlarımıza da yeni evlerinin anahtarlarını teslim edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyorum. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve bereket ihsan eylesin. Bütün bu eserlerin, yatırımların ve projelerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen her bir bakanlığımızı kutluyorum. Çevre Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, AFAD'ımıza, hayırseverlerimize, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Notlar

Törene katılmak üzere Adıyaman'a gelen Erdoğan'ı, havaalanında, Vali Osman Varol ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.

Programın yapıldığı alana, Türk bayrakları ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu "Dünya siyasetine format atan lider" ve "Ana duası almış hayırlı evlat" yazılı pankartlar asıldı.

Otobüsle tören alanına gelişinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, bu sırada bir vatandaştan da sigarayı bırakma sözü aldı.

Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın başlattığı kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.

Depremden etkilenen diğer illerdeki törenlere canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, bazı hak sahipleriyle sohbet etti.

Daha sonra hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi. Program, dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından sona erdi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti genel başkan yardımcıları ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur katıldı.

