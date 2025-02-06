Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü anma programına katılmak üzere Adıyaman'a geldi.

Uçakla Adıyaman Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karayoluyla anma programının yapılacağı Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonuna hareket etti. Yol boyunca depremzede vatandaşların büyük sevinci ve sevgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine selam veren herkesle selamlaştı. Yol kenarında bulunan ve kendisine el allayan çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oyuncaklar hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonuna geçti. - ADIYAMAN