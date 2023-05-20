Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman Anadolu'nun en güçlü illerinden birisi olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın daha güçlü bir il olması için adımlar atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 28 Mayıs'tan sonra çok daha farklı adımları atmak suretiyle Adıyaman Anadolu'nun en güçlü illerinden birisi olacaktır"

-"Bunlara bakıp da asla hüzünlenmeyin. Hep birlikte Adıyaman'ımıza daha sıkı sahip çıkalım"

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

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