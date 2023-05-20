Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman Anadolu'nun en güçlü illerinden birisi olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman Anadolu'nun en güçlü illerinden birisi olacaktır

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın daha güçlü bir il olması için adımlar atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 28 Mayıs'tan sonra çok daha farklı adımları atmak suretiyle Adıyaman Anadolu'nun en güçlü illerinden birisi olacaktır"

-"Bunlara bakıp da asla hüzünlenmeyin. Hep birlikte Adıyaman'ımıza daha sıkı sahip çıkalım"

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Seçim Sonuçları
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Adıyaman Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title