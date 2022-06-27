Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır." AA / Selma Kasap - Politika Recep Tayyip Erdoğan Adana Politika Güncel Haberler

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