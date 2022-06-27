Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar...

AA - Selma Kasap - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır."

AA / Selma Kasap - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Adana Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title