Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin önünde engel teşkil eden pek çok mazereti ortadan kaldırdık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde adaletin, en hızlı, en tarafsız şekilde tecellisinin önünde engel teşkil eden pek çok mazereti ortadan kaldırdık. Adalet sisteminin kalitesinde yaşanan iyileşmelerin, milletimizin yargıya yönelik bakış açısına da müspet olarak yansıdığını gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yüksek yargı temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kuruluşunun 60'ıncı yılını kutlayan Erdoğan, AYM'nin en köklü kuruluşlar arasında yer aldığını belirtti. Yüksek Mahkeme'nin devlet ve toplum hayatında önemli yeri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bugün AYM'nin kuruluşunun 60'ıncı yılını kutluyoruz. AYM, gerek hukuk sistemizin gerek Cumhuriyetimizin en temel, en köklü kurumları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yüksek Mahkememizin ifa ettiği görevleri ve sorumlulukları itibariyle özellikle devlet ve toplum hayatımızda müstesna bir konumu vardır. Kuruluşundan bugüne kadar AYM çatısı altında samimiyetle çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kaydetti.

"Ülkemiz, doğrudan millet iradesini yansıtan, milletin kültüründen neşet eden, evrensel değerlerden beslenen, özgürlükleri merkeze alan sivil bir anayasaya sahip olmadıkça, bu tartışmalar bitmeyecektir. Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek siyaset kurumunun öncelikli görevidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin asırlık meselelerini çözme iradesi gösteren siyaset müessesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan da muhakkak kurtaracağına inanıyorum. Bu anlayışla geçtiğimiz yıl bir çağrı yapmış, kendi hazırlıklarımızı da tamamlamıştık ancak muhalefet partilerinin hiçbiri ortaya somut bir anayasa metni koyamadığı için maalesef bu gayretimiz şimdilik yarım kaldı. İnşallah 2023 seçimleri sonrası Türkiye bu meselesini de çözecek siyasi vasata kavuşmuş olacaktır."