Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Açılış töreninin ardından hastaneyi gezen Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti. Politika Kaynak: AA / Mehmet Tosun Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca Politika Haberler

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