Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ni 2024'ün Mart ayında hizmete sunmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, "Basketbol Gelişim Merkezi'ni, 2024 senesinin Mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inşası süren tesis hakkında bilgiler verdi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve davetliler katıldı.

"Türk sporuna yakışır muhteşem tesisi İstanbul'umuza kazandırıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz"

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türkiye'nin en önemli spor tesislerinden biri olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca burada bir kapalı spor salonu olarak farklı birçok etkinlikleri yaşadık. Burada basketbol milli takımımızın milletçe hepimizi gururlandıran nice başarılarını izleme, unutulmaz mücadelelerini takip etme fırsatı bulduk. Ancak spor salonumuz artık ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalıyor, talebe cevap veremiyordu. Ayrıca burası oldukça eski bir yapıydı. 1979 yılında temeli atılıp, 1989 yılında hizmete alınan binanın depreme dayanıklılık açısından ciddi sorunları vardı. Türkiye'nin spor altyapısını güçlendirme hamlelerimiz çerçevesinde burayı yıkıp yeni baştan yapma kararı aldık. Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık. Bu görevi de yaptığı binalarla ülkemizin yüz akı olan TOKİ Başkanlığına verdik. TOKİ Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği içinde süratle çalışmalarına başladı. 2021 senesinin kasım ayında ihalesi yapılan inşaat projemizde kısa sürede çok büyük ilerlemeler kat ettik. Bugün hep birlikte spor kompleksinde gelinen aşamayı sizlerle gördük, inceledik. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldık. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem tesisi İstanbul'umuza kazandırıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi sağlam, güvenli, çevreye uyumlu, FIBA standartlarına sahip yeni spor kompleksimizin inşaatı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Merkezi, 2024 senesinin Mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"

Projenin öne çıkacak özellikleri hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezde 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alıyor. Bunun yanında yılda 8 binden fazla müsabakanın yapılacağı 3 adet altyapı salonu bulunuyor. Ayrıca sporcu ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir otel ve kamp merkezimiz mevcut. Toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna ve surlara uyumlu bir mimarisi olan yapı 22 bin metrekare toplam yeşil alana sahip. Toplam 150 bin metrekare inşaat alanı 68 bin metrekare ihale alanı olan tesis içinde basketbol müzesi, kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme içme alanlarıyla otopark var. Basketbol Gelişim Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası maçlar, turnuvalar, yerli ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet verecek. Birçok etkinliğin yapılabileceği salonlar olarak hizmet verecek. 1.5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024 senesinin Mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 340'a yükselttik"

Son 21 yılda spor altyapısına verdikleri öneme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 340'a yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaygınlaştırdık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 59'a, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 622'ye çıkardık. Spor salonlarımızın sayısını ise 372'den 904'e getirdik. Altyapı yatırımlarını, sporcu yetiştirmeye yönelik projelerimizle destekledik. Her yaş gurubundan insanımızı spor yapmaya, muhakkak bir spor dalı ile düzenli bir şekilde ilgilenmeye teşvik ediyoruz. Çalışmalarımız neticesinde lisanslı sporcumuz 278 binden 14 milyon 390 bine, faal sporcu sayımız ise 206 binden 4 milyon 315 bine çıktı. Bu sporcularımızı yetiştiren antrenör sayımız ise 308 bini buldu. Spor kulüplerimizin sayısı 6 bin 35'ten 21 bin 500'e geldi. Ülkemizin uluslararası spor müsabakalarındaki başarı grafiği de yıldan yıla yükseliyor. Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız olimpiyatlar arasında en fazla madalya kazandığımız olimpiyatlar oldu. Daha önce doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda bile artık sporcularımız kürsüye çıkıyor, madalya kazanıyor, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletiyor. Hemen her hafta farklı bir spor dalında sporcu ve takımlarımızdan müjdeli haberler alıyoruz. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum. Türk sporunun özellikle basketbolumuzun gelişmesine verdiğimiz önemin en güzel göstergesi işte bu tesistir. Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşasında ter döken tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu 34 numaralı milli takım forması hediye etti. - İSTANBUL