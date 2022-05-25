Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de temaslarda bulunan, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

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