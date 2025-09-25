Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak New York'tan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal uğurladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi. Joint Base Andrews Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.

Havalimanından, geceyi geçireceği Beyaz Saray'a ait Blair House'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Öte yandan ABD Gizli Servisi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili iş birliğini güçlendirecek konular değerlendirilecek.

Bakan Fidan da Washington'a gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gelecek.