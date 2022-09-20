Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Coons'u kabul etti
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika