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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Coons'u kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Coons'u kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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