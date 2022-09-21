Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı
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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı tarafından Türkevi'nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika