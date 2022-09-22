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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Risch'i kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Risch'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Risch ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Risch ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Risch'i kabul etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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