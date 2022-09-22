Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Risch'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Risch ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Risch ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Risch'i kabul etti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika