Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri El Sani ve şahsım dörtlü bir imza uygulaması yaptık. Attığımız bu imzalar sıradan değil. Bu imzalarla da artık bu barış iradesi tarihin kayıtlarına girmiş durumda." - ANKARA

