Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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