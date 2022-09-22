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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

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