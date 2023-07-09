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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi yaptı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Cep Telefonu Türkiye Politika Haberler

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