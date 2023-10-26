Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB komisyonu henüz ateşkes çağrısı yapamayız, diyor. Daha ne kadar çocuk ölmesi lazım. Hesabınız ne sizin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB komisyonu henüz ateşkes çağrısı yapamayız, diyor. Daha ne kadar çocuk ölmesi lazım. Hesabınız ne sizin"

-"7 Ekim'den beri acımasız bir katliam gerçekleştiriliyor"

-"Küresel toplumlara özellikle sesleniyorum; camiler, kiliseler, pazar yerleri hastaneler İsrail tarafından bombalanmakta. Bugüne kadar Gazze ve Ramallah'a yönelik saldırıda 6 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 17 bin kişi yaralandı"

-"Etrafı kuşatılmış 360 kilometrekarelik yaşama mücadelesi veren 2 milyon insanının tepesine 12 bin tondan fazla bomba yağdırıldı"

-"ABD orada, Avrupa orada bütün imkanları ile. Tek tek gelip ziyarette bulunuyorlar"

-"Gazze'ye bakıp da tepkisiz kalmak mümkün mü? Hiçbir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz"

-"İşin üzücü yanı medeni geçinen gayrimedenilerin sadece seyretmesidir"

-"Bir açıklayın bilelim ateşkes ne zaman yapılır. 40 yıldır siyasetin içindeyim ama hiçbir zaman sizin gibi bu vahşetlere seyirci kalmadık"

-"Tüm batılı ülkeler saldırılara koşulsuz destek veriyor. İnsan haklarında ahkam kesenler Gazze'nin hayat hakkını 19 gündür yok sayıyor"

-"Ne oldu insan hakları evrensel beyannamesi. Orada ne yazıyor bakmıyor musunuz. İşlerine gelince bakar gelmeyince bakmazlar. Çünkü akan kan Müslüman kanı"

-"Yardım gemisi yerine uçak gemisi göndererek hangi lobilere hizmet ettiklerini gösterdiler. Bunun adı iki yüzlülüktür"

-"Ateşkes çağrısı için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi, daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor"

-"Her masumun vebali bombaları atanlar kadar ikircikli tavırları ile buna fırsat verenlerin boynundadır"

-"Görmezden gelenler Gazze'deki vahşetin ortaklarıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz"

-"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Tek başımıza kalsak da hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz"

-"Sahra hastanelerin kurulmasından yaralıların ülkemize getirilmesine kadar her türlü yardıma hazırız"

-"Gemilerimizi de şartlar olgunlaşınca bölgeye göndereceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 8. Aile Şurası'nda açıklamalarda bulundu.