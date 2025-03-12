Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle, bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle, iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Sayın Tusk ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerine güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik. Bu yönde atacağımız müşterek adımları değerlendirdik" dedi.

Önümüzdeki dönemde Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret, yatırımlar, savunma alanında işbirliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyele sahibiz. Bugün bunları kapsamlı bir şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmeler ile Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik" diye konuştu.

Polonya'nın yurtdışı müteahhitlik sektörü için önemli pazarlardan biri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğumuzu burada özellikle ifade etmek isterim. Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir" dedi.

Tusk ile Avrupa'da güvenliğin geleceğini de değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi iş birliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik. Münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim bir yatırımdır. İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvendiğimi ifade ettim" ifadelerini kullandı.

Tusk ile Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldıklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz" dedi.

Mevcut tartışmaların bu işbirliğinin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Polonya'nın üyelik sürecimize yönelik desteğini arttırarak sürdürmesine dair beklentimi Sayın Tusk ile paylaştım" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun da gündemlerinin en ön sıralarında yer aldığını bildiren Erdoğan, "Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Bir daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Başbakan Sayın Tusk'un ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA