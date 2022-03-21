Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz şarkı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da sıra gecesi ekibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir şarkı hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaşımında, "Yola çıktın korkusuzca, omzunda demirden yük, haykırdın tüm cihana, çünkü dünya beşten büyük" Şanlıurfa'dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz" ifadelerine yer verdi.

Video kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Politika