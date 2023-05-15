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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonu

Politika Haberleri

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gine Bissau ve Senegal liderleri, görüşmelerde seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Gine Seçim Sonuçları
Gine Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gine Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Senegal Gine Politika Haberler

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