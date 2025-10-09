Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Hüseyin Kocabıyık'ın 10 yıl önceki sözleri yeniden gündemde

Ak Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

ERDOĞAN'IN EN SERT SAVUNUCULARINDANDI

Kocabıyık'ın 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri hedef alan sert çıkışları yeniden gündeme geldi. O dönem Halk TV'deki bir programa tepki gösteren Kocabıyık, sosyal medya hesabından "Halk TV adlı kanalda 4 tane puşt, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor" ifadesini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI HAKARET ETMEK..."

Tepkiler üzerine açıklama yapan Kocabıyık "Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, Türk milletine hakaret etmektir. Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, kanı bozukluktur. Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, tarihimize küfretmektir" demişti.

KENDİ ÖLÇÜSÜYLE YARGILANIYOR

Aradan geçen yılların ardından, bugün aynı Hüseyin Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanması, kamuoyunda "kendi ölçüsüyle yargılanıyor" yorumlarına neden oldu.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eski milletvekili, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma sürecini eleştirmesinin ardından Nisan ayında AK Parti'den ihraç edilmişti.