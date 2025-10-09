Haberler

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Hüseyin Kocabıyık'ın 10 yıl önceki sözleri yeniden gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle tutuklanan eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, geçmişte Cumhurbaşkanı'na hakareti "kanı bozukluk" ve "millete hakaret" olarak nitelendirmişti. Bu nedenle kamuoyunda, Kocabıyık'ın "kendi koyduğu ölçüyle yargılandığı" yorumları yapıldı.

Ak Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

ERDOĞAN'IN EN SERT SAVUNUCULARINDANDI

Kocabıyık'ın 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri hedef alan sert çıkışları yeniden gündeme geldi. O dönem Halk TV'deki bir programa tepki gösteren Kocabıyık, sosyal medya hesabından "Halk TV adlı kanalda 4 tane puşt, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor" ifadesini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI HAKARET ETMEK..."

Tepkiler üzerine açıklama yapan Kocabıyık "Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, Türk milletine hakaret etmektir. Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, kanı bozukluktur. Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, tarihimize küfretmektir" demişti.

KENDİ ÖLÇÜSÜYLE YARGILANIYOR

Aradan geçen yılların ardından, bugün aynı Hüseyin Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanması, kamuoyunda "kendi ölçüsüyle yargılanıyor" yorumlarına neden oldu.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eski milletvekili, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma sürecini eleştirmesinin ardından Nisan ayında AK Parti'den ihraç edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Partide kovulunca insan rolüne giriyorlar, dahada beter olsun.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardan Adam:

DOGRU SÖYLÜYORSUN PARTIDEYKEN DIGERLERI GIBI INSAN KILIGINA BÜRÜNMÜS BISEYDI GALIBA.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Erdoğan geçmişte hakka ve halka dayanıyordu da destekliyordu şimdi erdoğan Hakkın ve halkın ipini bırakıp küreselcilerin trenine bindiğinden eleştirmesi erdemli ve imanından olsa gerek.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıender türk :

sırayla gider bu iş taaaaki en tepedekine kadar , kendi yarattıkları adalet terazisinde tartıldıklarını görmeden ölmeyiz umarım

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme-9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
