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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Balıkesir mitingine katılmak için şehre geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin Balıkesir mitingine katılmak için şehre geldi. Havaalanından otobüs ile çıkan Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

Balıkesir Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait havaalanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından çıkıp Cengiz Topel Caddesi'ne geldiği an caddeyi sağlı sollu dolduran vatandaşlarla karşılaştı. Halk oyunları ekibi otobüs önünde figürlerini sergilerken, bazı vatandaşlar otobüs önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekildi. Karanfillerin atıldığı karşılama töreninde Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünden geçen otobüste Erdoğan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra miting alanına geçti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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