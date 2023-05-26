Cumhurbaşkanı Erdoğan: '85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında gazeteciler Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Konut arzını arttırmak için kurumların çeşitli destek paketleri açıkladığını belirten Erdoğan, fahiş fiyatlara asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorununun olup olmadığına dair soruya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Konut arzını arttırmak için kurumlarımız çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Deprem bölgesindeki konutları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Fahiş fiyata asla onları kurban etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında gazeteciler Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, 'Anayasanın ilk 4 maddesi ile sorunu olan Erdoğan'ı mı beni mi seçeceksiniz?' diyor. Sizin Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili sorununuz mu var?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Terbiyesizlik. Böyle bir şey olur mu? Bu ülkede Başbakanlıksa yaptım, Cumhurbaşkanlığıysa yaptım. Benim Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorunum olur mu ya? Bugüne kadar bir sorunu olmamış Tayyip Erdoğan var. Bayrak yere düştüğü zaman dünya liderlerinin önünde bayrağını yerden kaldıran bir lider var. Kılıçdaroğlu denen adam, Kandil'dekilerle beraber, benim bayrağıma muhalefet edenlerle yol yürüyor. Onlarla beraber adım atıyor. O benimle bir defa bayrak konusunda yarışamaz. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu, terbiyesizlik ve ahlaksızlığın daniskası. Benim ne terör örgütleriyle ilgim alakam var? Bugün iş adamlarıyla yaptığımız toplantıda 1000-1500 kişi vardı. Orada çok ağır söyledim."

"Asla faturayı vatandaşımıza kesmiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TRT'de yaptığı konuşmada, çözüm sürecini kastederek kendisiyle ilgili "Terör örgütleriyle görüştü" dediğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Çözüm sürecinde katılanlar, Türkiye'nin bütün entel ve kanaat önderleriydi. Biz davet ettik, onlarla beraber yaptık. Sanatçısı vardı, hepsi vardı. O halkla ve çözüm sürecine yönelik bir adımdı. Akil insanları orada toplamıştık. 'İspat edeceksin' dedim. İddiasını ispatla mükelleftir. 'Bunu ispat edeceksin. İspat etmezsen namertsin.' dedim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, parti teşkilatının nerede bir noksanlık varsa bunu her zaman sorguladığını belirterek "Mesela en son Defne, Hatay. Defne'de Kılıçdaroğlu yüzde 90 oy aldı. Ben yüzde 8. Biz, 'O 90 aldı, biz, 8 aldık' diye hastanenin yapımını durdurmadık. Bu hastaneyi, iki ayda Defne'de yaptık. Geçen gün de açılışını yaptık. Biz buyuz." dedi.

Hastanenin maket olduğunun iddia edildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "CHP'nin mantığı bu. Tabii orada mezhepçilik o kadar ileri gitmiş ki, Samandağ'daki oy potansiyeline bakıyorsun çok farklı. Onun tam karşısında oy oranları tam tersi. Oylarımızdaki bu değişiklikleri, artışları, düşüşleri teşkilatta hassasiyetle analiz ediyoruz. Asla faturayı vatandaşımıza kesmiyoruz. 'Bir yanlış varsa bizdedir.' diyoruz. Biz 'At denize, balık bilmezse Halik bilir.' diyoruz." diye konuştu.

"85 milyonu, bir avuç insanın kar hırsına kurban etmeyeceğiz"

Erdoğan, seçim sonrası konut piyasasıyla ilgili ciddi adımlar atmak zorunda olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığının bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. Vatandaşa, özellikle toplu konut noktasında attığımız adımlarla yaklaşmalarında fayda var. Çünkü bu işin en önemli çıkış noktası toplu konut. Şu anda özel sektör bile 15-20 sene vadeyle konut satışları yapıyor. Bu konut satışlarında da peşinatlar bayağı düşük. Bu vatandaşlarımızın önünü inanıyorum ki çok çok açacaktır. 85 milyonu, bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Konut arzını arttırmak için kurumlarımız çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Deprem bölgesindeki konutları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Fahiş fiyata asla onları kurban etmeyeceğiz."

"Bu, bizim iftihar dönemimiz olacak"

Erdoğan, son dönemine "ustalık" adını verdiğini aktararak "Herhalde ustalık bu işin en kamil noktasıdır. Ustalık eserlerimizi inşallah en güzel şekliyle vermeye devam edeceğiz. Bu dönem aynı zamanda bir şahlanış dönemi olacak. Bu şahlanış döneminde de 21 yılda gerçekleştirdiğimiz kalkınma ve demokrasi hamlelerimizi zirveye taşıyacağız. Bu dönem Türkiye Yüzyılı'nın da inşallah ilk dönemi olacak. Bu, bizim iftihar dönemimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin hazırladığı ve ilk oyun önemini anlatan videonun izlenmesinin ardından, "Önünüze gelen yeni bir anket var mı?" sorusuna, "Bugün bir anket geldi." cevabını verdi.

Hakan Bayrakçı'nın 14 Mayıs seçim sonuçlarını milimetrik bilmesinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz de hakkını teslim etmiş olalım. 'Hayırlı olsun' diyelim. Şimdi yeni bir anketini gönderdi. O ankette de lehimizde bir tablo görünüyor. Temenni ederim ki inşallah bu defa da milimetrik bir sonuçla pazar günü neticelendirelim." dedi.

Her bir oyun çok çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Her oy çok kıymetli, 'Tek bir oy, çok oyunları bozar. Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açar' diyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime de 'Büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa' diyoruz. 'Büyük bir özgüvenle fakat asla rehavete düşmeden, zafer sarhoşluğuna düşmeden sandıkları patlatacağız inşallah' diyorum. Milletime en kalbi, en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. " diye konuştu.

(Bitti)