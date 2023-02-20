Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 il için afet planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Ne olur kentsel dönüşüm planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Kentsel dönüşüm noktasında adımlar atıyorsak, benim vatandaşım bize yardımcı olsun. Kentsel dönüşüm planlarımızı engelleyen ya da geciktiren herkesi paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika