Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü'nün kutlandığı tören alanında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü Töreni'nin düzenlendiği Azadlık Meydanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında yapılan karşılamanın ardından Azadlık Meydanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte 2. Karabağ Savaşı zaferinin 5. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törene katıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
