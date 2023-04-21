Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li masa Karadeniz gazı için 'hani nerede' diyordu. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi. Görmediniz mi? Bunların gözü var görmez, kulakları var duymaz." - İSTANBUL

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023