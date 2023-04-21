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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '7'li masa Karadeniz gazı için 'hani nerede' diyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li masa Karadeniz gazı için 'hani nerede' diyordu.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li masa Karadeniz gazı için 'hani nerede' diyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li masa Karadeniz gazı için 'hani nerede' diyordu. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi. Görmediniz mi? Bunların gözü var görmez, kulakları var duymaz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Türkiye Politika Haberler

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