Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret ederek gösterileri izledi. Vatandaşlar tarafından büyük sevgi ile karşılanan Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Organizasyonun üçüncü günü Atlı Sporlar Gösterileri, Okçuluk Aktiviteleri, Binicilik Aktiviteleri, Güreş Gösterileri, Dayanışma Obası, Bölgesel Kültür Tanıtımları, Enstrüman Müzesi, Toylar, Sanat Atölyeleri, Sahne Etkinlikleri ve Konserler, Çocuk Sanat Atölyeleri, Sergi ve Atölyeler, Çocuk Şenlikleri, Etnopark Aktiviteleri, Geleneksel Çocuk Oyunları, Evrensel Tatlar, İkramlar ve Dünya Kahveleri etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Eyüpspor-Antalyaspor maçında her şey 2 dakika içinde oldu

Süper Lig'de muhteşem maç! Her şey 2 dakika içinde oldu
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
X'te yaşanan erişim krizine ilişkin Elon Musk'tan açıklama: Ciddi iyileştirmeler yapmamız şart

Dünya genelinde X krizi! Elon Musk'tan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.