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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntılar millet olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı"...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntılar millet olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntılar millet olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Deprem Politika Haberler

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