Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntılar millet olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı"...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntılar millet olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntılar millet olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika