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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden geri adım atmayacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 6 şehit verildiğini belirterek, 'Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir' dedi. Şimdiye kadar Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (6 şehit) Emperiyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız"

"Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz"

"Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Suriye Terör Politika Haberler

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