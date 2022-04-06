Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı odak koordinatör oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı odak koordinatör oldu."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Muhalefet, Politika, Haberler

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