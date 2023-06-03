Cumhurbaşkanı Erdoğan: '5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk'
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen göreve başlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere ve seçim sonrası kendisini arayarak tebrik eden devlet başkanlarına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk"
-"6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, sırf oy tercihlerinden dolayı son 2 haftada sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum"
-"Seçimleri müteakip arayarak sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum"
-"28 Mayıs gecesi olan sevgi selini unutmayacağız"
-"Dergi kapağından müdahale girişimini unutmayacağız"
-" 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis'le ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 vekille başarıyla tamamlamıştık"
-"Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştiriliyor.