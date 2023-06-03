Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen göreve başlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere ve seçim sonrası kendisini arayarak tebrik eden devlet başkanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk"

-"6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, sırf oy tercihlerinden dolayı son 2 haftada sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum"

-"Seçimleri müteakip arayarak sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum"

-"28 Mayıs gecesi olan sevgi selini unutmayacağız"

-"Dergi kapağından müdahale girişimini unutmayacağız"

-" 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis'le ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 vekille başarıyla tamamlamıştık"

-"Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştiriliyor.