Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aramıza fitne sokmaya çalışanların, etnik köken, mezhep, inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını hepimiz biliyoruz. Onun için kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, Hatay'daki 55 bin 681 bağımsız bölüm ile Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Malatya'da 11 bin 367, Adıyaman'da 4 bin 833, Osmaniye'de 3 bin 357, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Şanlıurfa'da 1333, Diyarbakır'da 887, Adana'da 692, Kilis'te 308, Kayseri'de 224, Tunceli'de 201, Bingöl'de 27 olmak üzere 105 bin 179 konut, köy evi ve iş yerini daha depremzedelere teslim edeceklerini söyledi.

"Böylece sözümüzün arkasında durarak 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bugün aynı zamanda toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım, eser ve hizmetin de toplu açılışını yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 84 projesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 73 projesini, İçişleri Bakanlığımızın 24 projesini, Ulaştırma Bakanlığımızın 8 projesini, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 7 projesini hizmete veriyoruz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızın 7 projesini, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 6 projesini, Sağlık Bakanlığımızın 5 projesini, Aile, Hazine, Sanayi ve Ticaret bakanlıklarımızın birer projesini ve Hatay Valiliğimizin 9 projesini de resmen devreye alıyoruz." bilgisini paylaştı.

Eğitim kurumlarından sağlık merkezlerine, spor alanlarından sanayi sitelerine bu yatırımların Hatay'a hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, bu yatırım ve hizmetlerde emeği geçen tüm bakanlıklara, valiliklere, belediyelere, firmalara ve özellikle hayırseverlere teşekkür etti.

"Kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var"

Türkiye'nin aydınlık yarınlarına güvenle yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Vatandaşlarımızla birlikte Suriye, Filistin, Irak başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var." diye konuştu.

"Bölgemizde yaşananları, kimlerin hangi oyunları çevirdiğini, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu sizler de görüyorsunuz." diyen Erdoğan, "Müslüman kanından beslenenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler çok büyük bir mesai içinde." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aramıza fitne sokmaya çalışanların, etnik köken, mezhep, inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını hepimiz biliyoruz. Onun için kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız. Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız. Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez. Unutmayın Hazreti Hızır Türbesi de bizimdir, Habibi Neccar Camii de Vakıflar köyü de bizimdir, Hazreti Musa Ağacı da Bayezid-i Bestami Türbesi de bizimdir, Ulu Cami de. Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Nusayri hepimiz biriz, beraberiz, bu toprakların bin yıllık sakinleriyiz. İnşallah daha nice asırlar boyunca barış, huzur, komşuluk ve kardeşlik hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz."

Deprem bölgesi için daha fazla kontenjan

Başvuruları 10 Kasım'da başlayan 500 bin sosyal konut projesinde deprem bölgesindeki illere daha fazla kontenjan ayırdıklarını dile getiren Erdoğan, Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edeceklerini söyledi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hem Hatay hem deprem bölgesi hem de Türkiye için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Unutmayın, durmak yok, yola devam. Allah yar, yardımcımız olsun. Bundan sonra da milletin yanındayız. Milletin kutsal emanetine ihanet etmeyecek, milletimize mahcup olmayacağız." şeklinde konuştu.

Notlar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı, afet konutlarının inşasıyla ilgili video gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AFAD Başkanlığına yapılan canlı bağlantıyla AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a kura çekimini başlatması talimatı verdi. Pehlivan da beraberindeki yetkililerle noter huzurunda butonlara basarak kurayı başlattı.

Erdoğan, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'ya yapılan canlı bağlantılarda bu illerin valilerine, hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etmeleri talimatını verdi.

Hatay'daki hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim eden Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından edilen duanın ardından yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış kurdelesini de kesti.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve davetliler katıldı.

