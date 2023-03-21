Cumhurbaşkanı Erdoğan: "45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika