Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen atama programında, "Atamaların yüzde 65'ini biz yaptık, atanan öğretmen sayısı 1.2 milyona ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen atama programında, "Atamaların yüzde 65'ini biz yaptık, atanan öğretmen sayısı 1.2 milyona ulaştı. 45 bin öğretmenin büyük çoğunluğu deprem bölgesine atanacak" dedi. - İSTANBUL