Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla birlikte yürüdük
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. Biz bugünlerimize Analarımızın hayır duasıyla geldik' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. Biz bugünlerimize Analarımızın hayır duasıyla geldik" - İSTANBUL
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika