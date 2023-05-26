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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla birlikte yürüdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla birlikte yürüdük

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. Biz bugünlerimize Analarımızın hayır duasıyla geldik' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. Biz bugünlerimize Analarımızın hayır duasıyla geldik" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Siyaset Politika Haberler

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