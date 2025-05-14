Cumhurbaşkanı Erdoğan: '40 yıl boyunca ödenen ağır bedeller ortadayken, 'örgütün silah bırakmasından bana ne?' diyen tuzukurulara ise sadece acıyarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıl boyunca ödenen ağır bedeller ortadayken, "örgütün silah bırakmasından bana ne?" diyen tuzukurulara ise sadece acıyarak bakıyoruz; onlara da Allah'tan basiret ve feraset diliyoruz." - ANKARA