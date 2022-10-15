Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 olarak daha önce belirtilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 olarak daha önce belirtilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu."

"İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir"

"Maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabii ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz"

"Maden şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur"