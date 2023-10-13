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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "360 Kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriğini, gıdasını kesmek en temel insan haklarına aykırıdır"

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "360 Kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriğini, gıdasını kesmek en temel insan haklarına aykırıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "360 Kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriğini, gıdasını kesmek en temel insan haklarına aykırıdır" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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