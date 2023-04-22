Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '319 bin konutu bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "319 bin konutu bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "319 bin konutu bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz" "Okulu ile, çarşısı ile, pazarı ile, yeşil alanlarıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz" "5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "319 bin konutu bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz"

"Okulu ile, çarşısı ile, pazarı ile, yeşil alanlarıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz"

"5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "319 bin konutu bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Okulu ile, çarşısı ile, pazarı ile, yeşil alanlarıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz. 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

title