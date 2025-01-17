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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta Antalya'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta Antalya'ya geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta Antalya'ya geliyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti 7. Olağan Antalya İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ocak Cuma günü AK Parti Antalya İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta Antalya'ya geliyor

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti 7. Olağan Antalya İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ocak Cuma günü AK Parti Antalya İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Antalya'daki programları kapsamında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Kongrede gençlere hitap eden Yumaklı, AK Parti'nin gençlik kollarının dünya genelinde eşine rastlanmayan bir teşkilat olduğunu belirterek, gençlerin coşkusu ve Türkiye'ye olan inançlarının partinin tarihi yürüyüşüne büyük bir katkı sunduğunu ifade etti.

"Türkiye aşkınız bu salonlara sığmıyor"

Konuşmasında gençliğin önemine değinen Yumaklı, "Gençlik, insan hayatında en verimli ve hedeflerine ok gibi yöneldiği dönemdir. Dünyada bir milyon üyesi olan başka bir gençlik teşkilatı yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süren bu kutlu yürüyüşte sizin coşkunuz ve Türkiye aşkınızın bu salonlara sığmadığını biliyorum" dedi.

AK Parti'nin, milletin değerleriyle barışık bir siyasi anlayış benimsediğini ifade eden Bakan Yumaklı, "AK Parti, milletine efendi değil hizmetkar olmayı şiar edinmiştir. Milletimizin feraseti ve iradesiyle tarihi yürüyüşümüz durdurulamamıştır, durdurulamayacaktır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyonu hayata geçireceğiz"

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genç yaşlardan itibaren başladığı siyasi mücadelesine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu yolda en büyük güvencemiz siz gençlersiniz. Bu davanın bayraktarlığını siz yapacaksınız" dedi.

31 Ocak'ta güçlü bir ses bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ocak'taki Antalya ziyaretine vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız geldiğinde salondan öyle bir ses çıksın ki AK Parti'nin davasını bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya duyuracak kadar güçlü olsun bu ses" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Politika
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