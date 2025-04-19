Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 yaş altı gençlerimiz eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 yaş altı gençlerimiz eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 yaş altı gençlerimiz eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika