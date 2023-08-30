Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Tebrik töreninde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.