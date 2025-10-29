Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde tebrikleri kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

