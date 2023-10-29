Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında 100 Eser' isimli yağlıboya resim sergisinin açılışı yaptı, tebrikleri kabul etti. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasiler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon şefleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Davetliler, salonda bulunan şehir hastanelerinden köprülere, camilerden stadyumlara, Bilişim Vadisinden Kızılelma'ya kadar dev eserlerin yağlı boya tablolarını inceledi. Davetliler ayrıca salonunda bulunan yağlı boya tablosuna imzalarını atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair duygularını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul ettikten sonra salonda davetliler ile bir süre sohbet etti.