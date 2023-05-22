Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı milat olacaktır" "Oy vermediler diye depremzedelerimizi aşağılamaktan utanmıyorlar" "Bunlar emri nereden alıyorlar biliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı milat olacaktır"

"Oy vermediler diye depremzedelerimizi aşağılamaktan utanmıyorlar"

"Bunlar emri nereden alıyorlar biliyor musunuz? Kandil'deki teröristlerden alıyorlar"

"Milletin karşısına projeyle eserle çıkmak yerine korku siyasetiyle insanlarımızın oylarını alabileceklerini düşünüyorlar"

"Milletimiz bunlardan kendisine de ülkeye de Rumeli'deki kardeşlerine hiçbir fayda gelmeyeceğini görüyor"

"Sandığa leke sürdürmeyeceğiz. Rehavete kapılmayacağız"

"28 Mayıs'ta erkenden sandıklara koşacak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Büyük Rumeli Buluşması' programında yaptığı açıklamada, "Oy vermediler diye depremzedelerimizi aşağılamaktan utanmıyorlar. Bunlar emri nereden alıyorlar biliyor musunuz? Kandil'deki teröristlerden alıyorlar. Milletin karşısına projeyle eserle çıkmak yerine korku siyasetiyle insanlarımızın oylarını alabileceklerini düşünüyorlar. Milletimiz bunlardan kendisine de ülkeye de Rumeli'deki kardeşlerine hiçbir fayda gelmeyeceğini görüyor. 28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı milat olacaktır. Sandığa leke sürdürmeyeceğiz. Rehavete kapılmayacağız. 28 Mayıs'ta erkenden sandıklara koşacak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.