Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yarım bıraktığı işi 28 Mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi İnşallah 28 Mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız" - İSTANBUL
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika