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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yarım bıraktığı işi 28 Mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi İnşallah 28 Mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi 14 Mayıs Politika Haberler

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