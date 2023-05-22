Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28'indeki milletimin duruşu Sinan Bey'in duruşuyla bütünleşerek gerekli cevaplar verilecektir" "Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok ok iyi biliyor" "Kendisine şahsım ve bütün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28'indeki milletimin duruşu Sinan Bey'in duruşuyla bütünleşerek gerekli cevaplar verilecektir"

"Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok ok iyi biliyor"

"Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum"

"Bir afet bakanlığının kurulması gibi bir tespiti var"

"Pazar gününü atlattıktan sonra mültecilerle ilgili bir planlama yol haritası çıkarılabilir"

"Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na bakmak lazım"