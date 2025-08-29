Erdoğan, Çin'e Ziyaret Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Çin'e ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Çin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de 25'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını belirtti. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin'e ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır." - ANKARA