Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248 saat sonra enkazdan çıkan Aleyna'nın ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 248 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna'nın ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 248 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna'nın ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Annesi Birgül ve babası Cengiz Ölmez için başsağlığı dileyen Erdoğan'ın "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa, her şeyiyle hazırız" dediği aktarıldı.

Teyze Güler Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş'a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda depremin 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş'ta hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya ambulans uçakla götürüldü. Ambulans uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na sevkinin ardından Ölmez, kara ambulans ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne nakledildi. - ANKARA