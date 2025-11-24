Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002'den bu yana 821 bin 360 öğretmenin atamasını yaptık. Şu an resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aşmıştır. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda yaptığı konuşmada, toplumda ve herkesin hayatında bu kadar özel konuma sahip olan öğretmenlerin haklarını teslim etmenin, asli vazifeleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, son 23 yılda hep böyle bir çabanın içinde olduklarını belirterek, ülkenin büyümesine, Türkiye ekonomisinin imkanlarının genişlemesine paralel olarak bunu, en önce öğretmenlere ve eğitime yansıttıklarını ifade etti.

Eğitimin niteliğini artırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimin önündeki engelleri ve yasakları kaldırmak ve öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamak için ilk günden bu yana çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada bazı rakamları sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. 2002'de Milli Eğitim Bakanlığımız, merkezi yönetim bütçesi içinde 4. sıradaydı. 2003'ten itibaren eğitime birinci sırayı tahsis ettik, 2026 bütçesinde de bu önceliği aynen koruduk. Milli Eğitim Bakanlığımıza 2026'da 1 trilyon 944 milyar lira kaynak ayırdık. 'İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin, bilmezsen ya nice okumaktır.' Bu rastgele olmuyor. Gerekli desteği en üst seviyede ilme, eğitim öğretime ayırmak durumundayız. Bu dönemde derslik sayımız 343 bindi, bugün 616 bine yükseldi. Özel okullar dahil edildiğinde bu rakam 754 bine yaklaşıyor. Yani bizden evvel yapılan derslik sayısının iki katını, biz sadece 23 senede ülkemize kazandırmanın kıvancını yaşadık."

"Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı"

Okullarda görev yapan öğretmen sayısında da ciddi artışların olduğunun altını çizen Erdoğan, "2002'den bu yana 821 bin 360 öğretmenin atamasını yaptık. Şu an resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayımız, 1 milyon 34 bini aşmıştır. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı. Öğretmen olmazsa öğrenciyi kim yetiştirecek? Buna gereken ehemmiyeti, önemi vermemiz gerekiyordu, işte bunu biz verdik." dedi.

Erdoğan, bu büyük dönüşümün sınıflar içinde de somut şekilde hissedildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum, sınıflarımızda 70-80-90 öğrenci vardı. Ama şimdi öğrenci sayısı hamdolsun 15-20-25, buralara kadar indirdik. Kaliteyi artırmak zorundaydık ve bunu başardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, aynı şekilde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 11'e düştü. Biz, 70-80 kişilik kalabalık sınıflarda eğitim almıştık, şimdi evlatlarımız 20-25 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Dünyada bu kadar kısa sürede böyle oranları yakalayan çok az ülke vardır. Türkiye, hamdolsun bunu bizim dönemimizde başarmıştır."

"23 yılda çok ciddi mesafe aldık"

Türkiye'nin okullaşma oranlarında da örnek bir tabloya sahip olduğunu belirten Erdoğan, 5 yaşta okul öncesi net okullaşma oranının yüzde 11,7'den yüzde 82,53'e çıktığını aktardı.

Bunu, ilköğretimde yüzde 91'den yüzde 96'ya, ortaöğretimde yüzde 50,57'den yüzde 82,85'e ulaştıklarını kaydeden Erdoğan, şunları ifade etti:

"6-14 yaş grubunda, yüzde 99'luk okullaşma oranıyla OECD ortalaması olan yüzde 98'in üzerine çıktık. 15-19 yaş grubunda okullaşma oranımızı 2023 itibarıyla yüzde 79'a taşıyarak OECD ortalaması olan yüzde 84'e yaklaştırmış bulunuyoruz. FATİH Projesi kapsamında 2025 sonu itibarıyla etkileşimli tahta kurulmuş derslik sayımız 668 bine ulaşacaktır. Öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarında da önemli iyileştirmelere gittik. Türkiye büyüdükçe, ekonomimiz büyüdükçe, inşallah bundan 86 milyonun her bir ferdi gibi sizlerin de en üst düzeyde faydalanmasını temin edeceğiz.

Elbette tüm bunları gururla söylerken şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz. Hiç şüphesiz 23 yılda çok ciddi mesafe aldık, çok başarılı işlere imza attık, önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik. Ama 'eğitimle ilgili sorunların tamamını çözdük' iddiasında da değiliz. Bir yanda neredeyse 100 yıldır çözülemeyen meseleler var. Bir yanda darbe dönemlerinin açtığı kapanmayan yaralar var. Diğer yanda ise çağımızın getirdiği güncel sınamalarla değişen ve gelişen Türkiye'nin ihtiyaçları var. İnşallah bunlar arasında denge kurarak, hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bunu da siz öğretmenlerimizle birlikte başaracağız. Birkaç puan oy uğruna, her alanda olduğu gibi eğitimde de popülizmin sınırlarını zorlayan siyasi rakiplerimize rağmen bunu inşallah başaracağız."

Notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle 15 bin öğretmenin atamasının belirlenmesi için butona bastı.

Atamasını ekranda gören öğretmenler sevinçlerini yakınlarına sarılarak paylaştı. Bazı öğretmenler göz yaşlarını tutamadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

Programda, Ankara Güzel Sanatlar İlkokulu öğrencileri müzik dinletisi sundu.

